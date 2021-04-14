  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске велосипедистов будут штрафовать за нарушения ПДД

Этим летом водителей мопедов, самокатов и велосипедов также будут активно проверять во время специализированных рейдов
В Курске велосипедистов будут штрафовать за нарушения ПДД

Читайте также

В Курске  велосипедистов будут штрафовать за нарушения ПДД. С точки зрения закона, они также являются участниками дорожного движения и несут ответственность за свои действия. В прошлом году сотрудники ГИБДД и участковые составили 12 материалов за нарушения ПДД водителями двухколёсного безмоторного транспорта. Этим летом водителей мопедов, самокатов и велосипедов также будут активно проверять во время специализированных рейдов. 

За что велосипедиста могут оштрафовать разъяснили в правовом отделении УМВД России по Курску. 

Так, нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, влечет наложение административного штрафа в размере 800 руб., если же велосипедист нарушил Правила будучи пьяным - размер штрафа составит от 1 000 до 1 500 руб. (ч. 2, 3 ст. 12.29 КоАП РФ).

Нарушение ПДД велосипедистом привело к созданию помех в движении транспортных средств - штраф составит 1 000 руб. (ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ), а повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего -  от 1 000 до 1 500 руб. (ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ).

В случае, когда авария, в которой пострадали транспортные средства или люди, произошла по вине велосипедиста, одним штрафом он не отделается - взыскивать с него материальный и другой ущерб будут уже в суде.

Водители с правами любых категорий, которые выезжают на дорогу на электросамокатах и скутерах в состоянии опьянения могут лишиться своего водительского удостоверения и будут оштрафованы на 30 тысяч рублей.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На Курскую область надвигаются грозы

В Курске водитель, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, въехал в столб

В Курской области составят карту заброшенных зданий

На стройке инфекционного госпиталя в Курске не хватает сотрудников

Курский губернатор не будет запрещать посещение кладбищ на Пасху

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске