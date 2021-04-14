Этим летом водителей мопедов, самокатов и велосипедов также будут активно проверять во время специализированных рейдов

В Курске велосипедистов будут штрафовать за нарушения ПДД. С точки зрения закона, они также являются участниками дорожного движения и несут ответственность за свои действия. В прошлом году сотрудники ГИБДД и участковые составили 12 материалов за нарушения ПДД водителями двухколёсного безмоторного транспорта. Этим летом водителей мопедов, самокатов и велосипедов также будут активно проверять во время специализированных рейдов.За что велосипедиста могут оштрафовать разъяснили в правовом отделении УМВД России по Курску.Так, нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, влечет наложение административного штрафа в размере 800 руб., если же велосипедист нарушил Правила будучи пьяным - размер штрафа составит от 1 000 до 1 500 руб. (ч. 2, 3 ст. 12.29 КоАП РФ).Нарушение ПДД велосипедистом привело к созданию помех в движении транспортных средств - штраф составит 1 000 руб. (ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ), а повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего - от 1 000 до 1 500 руб. (ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ).В случае, когда авария, в которой пострадали транспортные средства или люди, произошла по вине велосипедиста, одним штрафом он не отделается - взыскивать с него материальный и другой ущерб будут уже в суде.Водители с правами любых категорий, которые выезжают на дорогу на электросамокатах и скутерах в состоянии опьянения могут лишиться своего водительского удостоверения и будут оштрафованы на 30 тысяч рублей.