Женщина работала на линии, когда в приложении поступил выгодный заказ за наличный расчёт

Курская таксистка «подарила» мошенникам 8 тысяч рублей. Женщина работала на линии, когда в приложении поступил выгодный заказ за наличный расчёт. Пассажиры заказали машину из Курска до белгородского аэропорта. Водитель направилась по указанному адресу и в этот момент ей позвонила девушка, представившаяся диспетчером службы такси. Она сказала, что произошла ошибка и вместо наличных клиенты пожелали расплатиться переводом на карту. Таксистка в эту историю поверила и продиктовала по телефону номер своей кредитки, а потом и назвала код, который пришёл в СМС-сообщении. Предупреждение в тексте о том, что эти цифры нельзя называть никому женщина проигнорировала.Как оказалось, курянка общалась по телефону с мошенниками. Информацию, которую она сама предоставила, аферисты использовали, чтобы получить доступ к личному кабинету её онлайн-банкинга. Женщине повезло, что на счёте было всего 8 тысяч.Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников уже ищут. За кражу денег с чужого счёта им грозит до 6 лет лишения свободы.