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Курская таксистка «подарила» мошенникам 8 тысяч рублей

Женщина работала на линии, когда в приложении поступил выгодный заказ за наличный расчёт
Курская таксистка «подарила» мошенникам 8 тысяч рублей

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Курская таксистка «подарила» мошенникам 8 тысяч рублей. Женщина работала на линии, когда в приложении поступил выгодный заказ за наличный расчёт. Пассажиры заказали машину из Курска до белгородского аэропорта. Водитель направилась по указанному адресу и в этот момент ей позвонила девушка, представившаяся диспетчером службы такси. Она сказала, что произошла ошибка и вместо наличных клиенты пожелали расплатиться переводом на карту. Таксистка в эту историю поверила и продиктовала по телефону номер своей кредитки, а потом и назвала код, который пришёл в СМС-сообщении. Предупреждение в тексте о том, что эти цифры нельзя называть никому женщина проигнорировала. 

Как оказалось, курянка общалась по телефону с мошенниками. Информацию, которую она сама предоставила, аферисты использовали, чтобы получить доступ к личному кабинету её онлайн-банкинга. Женщине повезло, что на счёте было всего 8 тысяч.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников уже ищут. За кражу денег с чужого счёта им грозит до 6 лет лишения свободы.
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