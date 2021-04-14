В Курской области выберут «Предпринимателя года»
Победителей определят в 10 номинациях
Победителей определят в 10 номинациях:
- «Предприниматель года в сфере производства»;
- «Предприниматель года в сфере сельского хозяйства»;
- «Предприниматель года в сфере услуг»;
- «Предприниматель года в сфере торговли»;
- «Предприниматель года в сфере строительства»;
- «Предприниматель года в сфере фитнеса и здорового образа жизни»;
- «Предприниматель года в сфере индустрии гостеприимства»;
- «Женщина – предприниматель года»;
- «Самозанятый года»;
- «Предприниматель года в сфере социального предпринимательства».
Награждение победителей пройдёт 21 мая на региональном форуме малого и среднего бизнеса «День предпринимателя Курской области».
Для участия нужно направить заявку и все необходимые материалы до 12 мая в центр «Мой бизнес» по адресу: 305000, Курск, ул. Горького, 34, телефон: 54-07-06, е-mail: cpp46@mail.ru.