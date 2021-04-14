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Лента новостей / В регионе

В Курской области выберут «Предпринимателя года»

Победителей определят в 10 номинациях
В Курской области выберут «Предпринимателя года»

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В Курской области выберут «Предпринимателя года». Конкурс направлен на выявление и поощрение предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых курян, добившихся наибольших успехов в своём деле, отмечают в региональной администрации. 

Победителей определят в 10 номинациях:

- «Предприниматель года в сфере производства»; 
- «Предприниматель года в сфере сельского хозяйства»; 
- «Предприниматель года в сфере услуг»; 
- «Предприниматель года в сфере торговли»; 
- «Предприниматель года в сфере строительства»; 
- «Предприниматель года в сфере фитнеса и здорового образа жизни»; 
- «Предприниматель года в сфере индустрии гостеприимства»; 
- «Женщина – предприниматель года»; 
- «Самозанятый года»; 
- «Предприниматель года в сфере социального предпринимательства».

Награждение победителей пройдёт 21 мая на региональном форуме малого и среднего бизнеса «День предпринимателя Курской области».

Для участия нужно направить заявку и все необходимые материалы до 12 мая в центр «Мой бизнес» по адресу: 305000, Курск, ул. Горького, 34, телефон: 54-07-06, е-mail: cpp46@mail.ru. 
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