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За сутки курские пожарные 170 раз выезжали на тушение травы

В Курской области зарегистрированы 194 пожара
За сутки курские пожарные 170 раз выезжали на тушение травы

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За сутки в Курской области зарегистрированы 194 пожара, пожарные 170 раз выезжали на тушение травы. Наибольшее количество выездов зарегистрировано в Курском и Фатежском районах, а также в Курске. 

В деревне Чаплыгино Курского района огонь мог переброситься на строения, в деревне Мошкино под угрозой оказались дачные дома, в деревне 1-е Писклово – жилые. Огонь от палов повредил пять строений в Горшеченском, Железногорском и Мантуровском районах. Среди них – надворная постройка, ангар и бесхозные постройки.

За нарушения требований пожарной безопасности сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы оштрафованы 18 жителей.
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