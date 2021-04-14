За сутки курские пожарные 170 раз выезжали на тушение травы
В Курской области зарегистрированы 194 пожара
В деревне Чаплыгино Курского района огонь мог переброситься на строения, в деревне Мошкино под угрозой оказались дачные дома, в деревне 1-е Писклово – жилые. Огонь от палов повредил пять строений в Горшеченском, Железногорском и Мантуровском районах. Среди них – надворная постройка, ангар и бесхозные постройки.
За нарушения требований пожарной безопасности сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы оштрафованы 18 жителей.