Курский Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики

Горячая линия будет работать до 30 апреля

Курский Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии в преддверии Европейской недели иммунизации, которая пройдёт с 26 апреля по 2 мая, проводят горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики.Специалисты ответят на вопросы курян об эпидемиологической обстановке в мире, России и в регионе, проконсультируют по вопросам иммунизации против кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, пневмококковой и гемофильной инфекции, туберкулёза, вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка и других управляемых инфекций, а также разъяснят правовые аспекты иммунопрофилактики в стране.Получить консультацию специалистов Роспотребнадзора можно по телефону (4712) 58-71-86 по будням с 10 до 17 часов, в пятницу - до 16.00 (перерыв с 13 до 14 часов). Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии ответят на вопросы по телефонам (4712) 70-05-10 и 22-33-02.Горячая линия будет работать до 30 апреля.