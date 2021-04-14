  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курский Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики

Горячая линия будет работать до 30 апреля
Курский Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики

Читайте также

Курский Роспотребнадзор и  Центр гигиены и эпидемиологии в преддверии Европейской недели иммунизации, которая пройдёт с 26 апреля по 2 мая,  проводят горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики.

Специалисты ответят на вопросы курян об эпидемиологической обстановке в мире, России и в регионе, проконсультируют по вопросам иммунизации против кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, пневмококковой и гемофильной инфекции, туберкулёза, вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка и других управляемых инфекций, а также разъяснят правовые аспекты иммунопрофилактики в стране.

Получить консультацию специалистов Роспотребнадзора можно по телефону (4712) 58-71-86 по будням с 10 до 17 часов, в пятницу - до 16.00 (перерыв с 13 до 14 часов). Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии ответят на вопросы по телефонам (4712) 70-05-10 и 22-33-02.

Горячая линия будет работать до 30 апреля.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На Курскую область надвигаются грозы

В Курске водитель, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, въехал в столб

В Курской области составят карту заброшенных зданий

На стройке инфекционного госпиталя в Курске не хватает сотрудников

Курский губернатор не будет запрещать посещение кладбищ на Пасху

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске