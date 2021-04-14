Есть проблема и по темпам строительства, но власти надеются, что подрядчик введет здание в эксплуатацию в установленные сроки

На стройке инфекционного госпиталя в Курске не хватает сотрудников, в том числе бетонщиков. Но ситуация решается. На данный момент на площадке работают 126 человек, в том числе 14 человек инженерно-технического персонала.Есть проблема и по темпам строительства, на это повлияли февральские морозы, рассказал председатель комитета строительства Курской области Роман Денисов. Но власти надеются, что подрядчик введет здание в эксплуатацию в установленные сроки.Ход работ проверил губернатор Курской области Роман Старовойт. Сейчас там завершено возведение фундаментной плиты и поднятие стен подполья. Возводятся перекрытия на первом этаже, решаются вопросы подведения инженерных сетей.Ковидарий будет рассчитан на 232 койки, из них 24 реанимационные палаты.Затем у главного корпуса областной больницы открыли памятник Николаю Склифосовскому. Автор бюста - скульптор Константин Кубышкин, над созданием памятника работали около четырех месяцев.