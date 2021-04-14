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На стройке инфекционного госпиталя в Курске не хватает сотрудников

Есть проблема и по темпам строительства, но власти надеются, что подрядчик введет здание в эксплуатацию в установленные сроки
На стройке инфекционного госпиталя в Курске не хватает сотрудников

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На стройке инфекционного госпиталя в Курске не хватает сотрудников, в том числе бетонщиков. Но ситуация решается. На данный момент на площадке работают 126 человек, в том числе 14 человек инженерно-технического персонала. 

Есть проблема и по темпам строительства, на это повлияли февральские морозы, рассказал председатель комитета строительства Курской области Роман Денисов. Но власти надеются, что подрядчик введет здание в эксплуатацию в установленные сроки.

Ход работ проверил губернатор Курской области Роман Старовойт. Сейчас там завершено возведение фундаментной плиты и поднятие стен подполья. Возводятся перекрытия на первом этаже, решаются вопросы подведения инженерных сетей.

Ковидарий будет рассчитан на 232 койки, из них 24 реанимационные палаты. 

Затем у главного корпуса областной больницы открыли памятник Николаю Склифосовскому. Автор бюста - скульптор Константин Кубышкин, над созданием памятника работали около четырех месяцев.
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