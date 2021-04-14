На стройке инфекционного госпиталя в Курске не хватает сотрудников
Есть проблема и по темпам строительства, но власти надеются, что подрядчик введет здание в эксплуатацию в установленные сроки
Есть проблема и по темпам строительства, на это повлияли февральские морозы, рассказал председатель комитета строительства Курской области Роман Денисов. Но власти надеются, что подрядчик введет здание в эксплуатацию в установленные сроки.
Ход работ проверил губернатор Курской области Роман Старовойт. Сейчас там завершено возведение фундаментной плиты и поднятие стен подполья. Возводятся перекрытия на первом этаже, решаются вопросы подведения инженерных сетей.
Ковидарий будет рассчитан на 232 койки, из них 24 реанимационные палаты.
Затем у главного корпуса областной больницы открыли памятник Николаю Склифосовскому. Автор бюста - скульптор Константин Кубышкин, над созданием памятника работали около четырех месяцев.