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В Курской области составят карту заброшенных зданий

Заброшенные здания часто становятся точкой притяжения не только для граждан, ведущих асоциальный образ жизни, но и для любопытных подростков
В Курской области составят карту заброшенных зданий

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Заброшенные здания часто становятся точкой притяжения не только для граждан, ведущих асоциальный образ жизни, но и для любопытных подростков. Последние, желая поиграть, порой и не подозревают о подстерегающей опасности и мало задумываются о том, что прогулки по пустующим годами домам могут обернуться трагедией.

В Дмитриевском районе детские шалости в обветшавшем строении закончились несчатьем. Трое подростков едва не погибли под завалами упавшей стены. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Происшествие попало в повестку оперативного совещания под руководством губернатора Романа Старовойта, передает телеканал "ТАКТ".

Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области:

- Двое подростков 12 и 12 лет находятся в хирургическом отделении Дмитриевской ЦРБ, они получили травмы средней тяжести, но без угрозы жизни. Они находятся под наблюдением, оперативного вмешательства не требуется. Еще один мальчик очень сложный, он находился в коме при осмотре его врачами. Мне главный врач доложил, сразу же выехала реанимационная бригада из областной больницы, мальчик был доставлен в областную больницу.

Усилиями медиков подростка удалось вывести из комы, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

После случившегося ЧП сообщения о подобных заброшенных, небезопасных для прогулок зданиях стали поступать в Центр управления регионом от жителей других населенных пунктов. Информация была представлена губернатору.

Роман Старовойт, губернатор Курской области:

- Большую работу совестно с коллегами Центр управления регионом проводит по поводу незакрытых люков. Вот заброшенные здания – это примерно такого же уровня проблема. Мало того, что это некрасиво, когда в центре города стоят руины, так это еще и опасно потому, что дети действительно играют там. И то, что произошло на прошлой неделе, к сожалению, может произойти еще раз.

В ближайшее время ЦУР должен занести на карту все заброшенные здания на территории населенных пунктов Курской области. В дальнейшем главам районов и городов предстоит отработать вопросы демонтажа этих опасных и эстетически непривлекательных объектов. По мнению главы региона снести заброшенные здания можно без затрат для местной казны, достаточно договориться с фирмой, которая выполнит работы в счет остающихся при разборе стройматериалов.
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