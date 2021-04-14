ТАКТ". На предложение Олега Климушина перенести сроки начала дачного сезона на более поздние возразил заместитель губернатора Вячеслав Берзин. Он отметил, что для многих курян, которые добираются на дачу автобусами, садовые участки остаются основным источником продуктов питания, поэтому было бы несправедливо лишать людей возможности прокормить себя и свои семьи. Для того, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом необходимо задействовать для дачных перевозок транспорт большой вместимости.Главный санитарный врач Курской области Олег Климушин во время оперативного совещания по нераспространению коронавируса отметил, что на фоне некоторого увеличения числа заболевших в регионах РФ и преддверии празднования Пасхи действующие ограничения целесообразно продлить до 30 апреля, сообщает телеканал "
Что же касается посещения кладбищ в предпраздничные дни, то тут, по мнению губернатора Романа Старовойта также необходимо соблюдать меры безопасности – выдерживать социальную дистанцию и использовать средства защиты органов дыхания. А вот от посещения Пасхального богослужения в храмах курянам, скорее всего, рекомендуют отказаться. Вопрос будет решаться совместно с Курской епархией. Не исключается возможность проведения богослужения в ночь на Светлое Христово Воскресение на свежем воздухе.
В Курской области решили не переносить сроки начала дачного сезона
Для того, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом необходимо задействовать для дачных перевозок транспорт большой вместимости