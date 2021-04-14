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Лента новостей / Происшествия

В Курске водитель, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, въехал в столб

С травмами его доставили в больницу
В Курске водитель, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, въехал в столб

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Сегодня примерно в половину четвертого напротив дома №148 на улице Энгельса произошла авария, в которого пострадал автомобилист. 

Как сообщили в ГИБДД, 34-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал со стороны проспекта Кулакова в сторону улицы Сумская. При перестроении он не убедился в безопасности маневра, тем временем в попутном направлении ехал Hyundai Elantra, за рулем которого был 32-летний автомобилист. Пытаясь избежать столкновения, он не справился с управлением и въехал в световую опору, в результате чего получил травмы.  Мужчину доставили в больницу. Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП.


ФОТО - АВТОКАДР_46
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