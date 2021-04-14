В Курске водитель, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, въехал в столб

С травмами его доставили в больницу

Сегодня примерно в половину четвертого напротив дома №148 на улице Энгельса произошла авария, в которого пострадал автомобилист.Как сообщили в ГИБДД, 34-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал со стороны проспекта Кулакова в сторону улицы Сумская. При перестроении он не убедился в безопасности маневра, тем временем в попутном направлении ехал Hyundai Elantra, за рулем которого был 32-летний автомобилист. Пытаясь избежать столкновения, он не справился с управлением и въехал в световую опору, в результате чего получил травмы. Мужчину доставили в больницу. Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП.