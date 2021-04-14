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Сегодня курские спасатели будут «тушить» «лесной пожар» в Щетинке

Сегодня завершающий этап Всероссийских командно-штабных учений

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В Курской области продолжаются Всероссийские командно-штабные учения, в которых принимают участие сотрудники спасательного ведомства, полиции, Росгвардии, областных комитетов и ведомств. Сегодня завершающий этап. 
 
В районе населенного пункта Щетинка спасатели отработают межведомственное взаимодействие и практические действия по тушению лесных пожаров. По легенде, в лесопарковой зоне возникло возгорание, которое быстро переросло в верховой пожар.

В конце дня спасатели подведут итоги всех трех дней учений.
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