Завтра в Курской области стартуют дачные перевозки

Перевозки будут осуществляться по средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням

16 апреля в Курской области стартуют дачные перевозки. Сезон продлится до 17 октября. Перевозки будут осуществляться по средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням.





Транспортное обслуживание будет осуществляться по следующим сезонным маршрутам к садово-огородным участкам:





Щигровский район





№ 102 «Барановские дачи – МСО – завод «Пластмасс» – ДПМК»





Курский район





2. № 100 «Курск (ост. Льговский поворот) – с/о «Дорожник» – д. Журавлинка»

3. № 107 «Курск (ост. Черняховского) – с/о «Надежда» (ч/з Волокно)»

4. № 108 «Курск (ост. Типография) – Духовец – с/о «Надежда»

5. № 139 «Курск (площадь Героев Курской битвы) – с/о «Русское поле»

6. № 141А «Курск (ул. Дубровинского) – Камыши»

7. № 148А «АВ Курск – Пименово»

8. № 153 «Курск (ост. Черняховского) – хут. Духовец – с/о «Химик», с/о «Лавсан»

9. № 36 «Курск (ост. Льговский поворот) – Южное кладбище – с/о «Резинщик»,

с/о «Ягодка»

10. № 109 «Курск (площадь Героев Курской битвы) – с/о «Ивушка»

11. № 111 «Курск (ост. ж.д. больница») – с/о «Звездочка»

12. № 114 «Курск (ост. ул. Дубровинского) – с/о «Заря» – д. Ноздрачево»

13. № 115 «Курск (площадь Героев Курской битвы) – с/о «Дубрава», с/о «Вишенка»

14. № 116 «АВ Курск – с/о «Ласточка»

15. № 117 «АВ Курск – с/о «Пруды»

16. № 120 «АВ Курск – Типография»





Октябрьский район





17. № 104 «Курск (ост. Льговский поворот) – с/о «Родник»

18. № 123А «Курск (ост. Льговский поворот) – с/о «Россия» – Малыхино»





Курчатовский район





19. № 282 «АС Курчатова – с/о «Дичня»

20. № 288 «ост. Кооператор г. Курчатов – «Автомобилист» с. Колпаково»

21. № 393 «АС Курчатов – Ширково ч/з Костельцево – д. Кожля»

22. № 486 «ост. Кооператор г. Курчатов – д. Чечевизня – д. Березуцкое»

23. № 487 «ост. Кооператор г. Курчатов – Иванинское – «Металлист»

24. № 488 «ост. Кооператор г. Курчатов – Сорокино»

25. № 489 «ост. Кооператор г. Курчатов – д. Мосолово»

26. № 473 «АС г. Железногорск – с/о «Жуковец»

27. № 474 «АС г. Железногорск – с/о «Строитель»

28. № 475 «АС г. Железногорск – с/о «Ягодка», «Железнодорожник»

29. № 476 «АС г. Железногорск – с/о «Автомобилист»

30. № 477 «АС г. Железногорск – с/о «Малиновая роща»

31. № 478 «АС г. Железногорск – с/о «Березка», «Кристалл»

32. № 479 «СМУ-1– с/о «Ивановское»

33. № 480 «Техникум – с/о «Шахтер»

34. № 481 «АС г. Железногорск – с/о «Здоровье»

35. № 482 «Техникум – с/о «Металлург»





Золотухинский район





36. № 103 «Курск – с/о «Связист»

37. № 606 «г. Курск (ул. Октябрьская) – д. Волобуево».