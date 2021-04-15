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В Курске из неустановленной маршрутки выпала пассажирка

Авария произошла на улице Красной Армии

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В Курске из неустановленной маршрутки выпала пассажирка.

Авария произошла 14 апреля около четырех часов дня на улице Красной Армии.
 
Как говорится в сообщении Госавтоинспекции, неустановленный водитель на неустановленном маршрутном транспорте двигался со стороны улицы Энгельса в сторону улицы Бочарова. Напротив дома №80 по улице Красной Армии, по предварительным данным, он стал высаживать пассажиров, в это время на дорогу из транспорта выпала одна из пассажирок - 59-летняя женщина. 

В результате горожанка получила различные травмы.

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