Авария произошла на улице Красной Армии

В Курске из неустановленной маршрутки выпала пассажирка.Авария произошла 14 апреля около четырех часов дня на улице Красной Армии.Как говорится в сообщении Госавтоинспекции, неустановленный водитель на неустановленном маршрутном транспорте двигался со стороны улицы Энгельса в сторону улицы Бочарова. Напротив дома №80 по улице Красной Армии, по предварительным данным, он стал высаживать пассажиров, в это время на дорогу из транспорта выпала одна из пассажирок - 59-летняя женщина.В результате горожанка получила различные травмы.