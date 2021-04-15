Администрация обязала собственников убрать незаконную рекламу до 14 апреля. Однако они этого не сделали

На проспекте Победы Курска рекламные баннеры снимают бригады управления ГО и ЧС. Речь идет о доме №2. Администрация обязала собственников убрать незаконную рекламу до 14 апреля. Однако они этого не сделали. Сегодня в принудительном порядке 21 конструкцию демонтируют специалисты аварийно-спасательного формирования. На очереди дома №№ 50, 44 и 10."Собственникам необходимо было снять баннеры, а затем удалить конструкции, на которых они крепятся. Зачастую последние остаются, потому что сложно установить, кому принадлежат перекрытия. Владельцы размещают новые баннеры на уже имеющихся ранее конструкциях", — отметил главный специалист-эксперт городского комитета архитектуры и градостроительства Дмитрий Бакуневич.Отмечается, что при демонтаже всегда учитывается разница между информационными вывесками, которые не попадают под действие закона «О рекламе», и баннерами. И те, и другие противоречат дизайн-коду, но демонтировать в принудительном порядке можно только последние. Владельцам направляют уведомление. Нарушителям грозит административный штраф.По словам Дмитрия Бакуневича, всего по проспекту Победы направили предписания 59 собственникам.Демонтированные баннеры отвезут на базу городского управления капитального строительства, там они будут храниться месяц. В течение этого времени собственники могут забрать баннеры за определенную плату.