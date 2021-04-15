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В Курске горел гектар сухостоя за стадионом «Меркурий»

А в области огонь от палов травы спалил бесхозные постройки
В Курске горел гектар сухостоя за стадионом «Меркурий»

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За прошедшие сутки в Курской области количество пожаров снизилось на 30%. Однако, пожарные по-прежнему часто выезжают на тушение сухой травы – 111 раз. Более сотни раз в борьбу с огнем вступали добровольцы.

В Поныровском, Щигровском и Солнцевском районах огонь от палов травы перебросился на бесхозные строения. В селе Верхнесмородино Поныровского района на виновника пожара составлен протокол. 

Традиционно больше всего пожаров пришлось на Курский район – 32. 8 пожаров зарегистрированы в Курске.  Один из них произошел вечером на улице Тускарной, за стадионом «Меркурий». На площади одного гектара горела сухая трава. В ликвидации пожара принимали участие огнеборцы двух пожарно-спасательных частей. Причину возгорания устанавливают специалисты. 

Однако, как показывает практика, чаще всего подобные загорания возникают из-за неосторожного обращения с огнем и умышленного поджога. Действенный способ борьбы с нарушителями – штрафы, отмечают в региональном МЧС. Так, за минувшие сутки сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы привлекли к ответственности 16 нарушителей /требований пожарной безопасности, три протокола составлены в Курском районе. 
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