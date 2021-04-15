В Курске горел гектар сухостоя за стадионом «Меркурий»

А в области огонь от палов травы спалил бесхозные постройки

За прошедшие сутки в Курской области количество пожаров снизилось на 30%. Однако, пожарные по-прежнему часто выезжают на тушение сухой травы – 111 раз. Более сотни раз в борьбу с огнем вступали добровольцы.В Поныровском, Щигровском и Солнцевском районах огонь от палов травы перебросился на бесхозные строения. В селе Верхнесмородино Поныровского района на виновника пожара составлен протокол.Традиционно больше всего пожаров пришлось на Курский район – 32. 8 пожаров зарегистрированы в Курске. Один из них произошел вечером на улице Тускарной, за стадионом «Меркурий». На площади одного гектара горела сухая трава. В ликвидации пожара принимали участие огнеборцы двух пожарно-спасательных частей. Причину возгорания устанавливают специалисты.Однако, как показывает практика, чаще всего подобные загорания возникают из-за неосторожного обращения с огнем и умышленного поджога. Действенный способ борьбы с нарушителями – штрафы, отмечают в региональном МЧС. Так, за минувшие сутки сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы привлекли к ответственности 16 нарушителей /требований пожарной безопасности, три протокола составлены в Курском районе.