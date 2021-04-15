Юный курянин украл из медицинского центра 6 тысяч рублей
Для этого он специально проник в центр через запасной вход
Стражи порядка нашли и задержали преступника. Им оказался 22-летний житель Курска. Он признался, что проник в медицинский центр через запасной вход. В помещении не было посетителей, а администратор покинула рабочее место. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник схватил ящик от кассового аппарата и скрылся. В полиции подозреваемый рассказал, что вскрыл ящик, деньги забрал себе, а от улики поспешил избавиться и выбросил на улицу.
Курянин стал фигурантом уголовного дела по статье «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.