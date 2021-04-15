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Юный курянин украл из медицинского центра 6 тысяч рублей

Для этого он специально проник в центр через запасной вход

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Курские полицейские раскрыли грабеж, совершенный в медицинском центре на 2-м Малиновом переулке. Несколько недель назад неизвестный мужчина открыто похитил из служебного помещения металлический ящик от кассового аппарата с наличными. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.

Стражи порядка нашли и задержали преступника. Им оказался 22-летний житель Курска. Он признался, что проник в медицинский центр через запасной вход. В помещении не было посетителей, а администратор покинула рабочее место. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник схватил ящик от кассового аппарата и скрылся. В полиции подозреваемый рассказал, что вскрыл ящик, деньги забрал себе, а от улики поспешил избавиться и выбросил на улицу.  

Курянин стал фигурантом уголовного дела по статье «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
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