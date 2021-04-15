Полиция ищет курянина, который расплачивался в магазинах украденной банковской картой. ФОТО

Сначала похититель расплатился чужой картой в мясной лавке, а через некоторое время совершил покупку в магазине спортивных товаров

В Курске полиция ищет мужчину, который расплачивался в магазинах украденной банковской картой.К правоохранителям обратилась горожанка, которая обнаружила пропажу карты, когда на ее телефон стали приходить смс-уведомления о списании денег. Похититель расплатился картой курянки в мясной лавке, а через некоторое время совершил покупку в магазине спортивных товаров, где и попал в объектив камеры видеонаблюдения.Полиция просит всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемом, сообщить её круглосуточно в Сеймский отдел по телефону 32-00-62 или 02 (с мобильного 102). Конфиденциальность гарантируется.Отмечается, что мужчина может и самостоятельно обратиться в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.