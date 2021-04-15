  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Полиция ищет курянина, который расплачивался в магазинах украденной банковской картой. ФОТО

Сначала похититель расплатился чужой картой в мясной лавке, а через некоторое время совершил покупку в магазине спортивных товаров

Читайте также

В Курске полиция ищет мужчину, который расплачивался в магазинах украденной банковской картой.

К правоохранителям обратилась горожанка, которая обнаружила пропажу карты, когда на ее телефон стали приходить смс-уведомления о списании денег. Похититель расплатился картой курянки в мясной лавке, а через некоторое время совершил покупку в магазине спортивных товаров, где и попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Полиция просит всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемом, сообщить её круглосуточно в Сеймский отдел по телефону 32-00-62 или 02 (с мобильного 102). Конфиденциальность гарантируется. 

Отмечается, что мужчина может и самостоятельно обратиться в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Теплую, но дождливую погоду прогнозируют завтра в Курской области

Завтра в Курске будут бесплатно вакцинировать домашних животных

В Курской области начались учения бойцов ОМОН Росгвардии

В Железногорске на "зебрах" сбили пешеходов

В Курске снесли еще один объект культурного наследия

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске