ТАКТ». Раз за разом проходят по сценарию тактико-специальных занятий по блокированию и ликвидации условных преступников. На тренировочном полигоне группы боевых порядков оттачивают все элементы, которые нельзя отработать непосредственно в подразделении.Как правило, дважды в год весь личный состав подразделения ОМОН Росгвардии по Курской области отправляется на учения – своеобразное повышение квалификации, передает телеканал «
Илья Архипов, командир ОМОН управления Росгвардии по Курской области: «Выезжаем сюда, чтобы ещё раз отточить свои навыки в полевых условиях. Конечно, результат от каждого занятия будет виден, положительный результат идёт. Здесь самое основное, что мы здесь проходим – работа в составе всего подразделения».
Бойцов разделили на команды, каждая из которых должна была продемонстрировать свои навыки и безошибочно справиться с поставленными целями спецоперации. На приём решений – считанные секунды, ведь чтобы выполнить задачу нужно потратить не более пяти минут.
Илья Архипов, командир ОМОН управления Росгвардии по Курской области: «По сценарию группа попадает в засаду и происходит уничтожение преступников на автомобильном транспорте».
После того, как все группы справились с заданием, предстояло пройти эстафету: за максимально короткий срок оказать условно раненому боевому товарищу медицинскую помощь, а затем приступить к огневой подготовке. Однако, безусловно, самой зрелищной частью учений стал подрыв автомобиля, в котором находилось взрывное устройство.
По словам командира ОМОН регионального управления Росгвардии, подобные тренировочные выезды на большие полигоны – отличная возможность не только отработать отдельные элементы боевой подготовки, но и поддержать командный дух среди сотрудников.
Илья Архипов, командир ОМОН управления Росгвардии по Курской области: «Взаимовыручка, взаимопомощь, небольшой соревновательный момент. Это тоже подстёгивает молодых бойцов. Здоровая мужская конкуренция».
В Курской области начались учения бойцов ОМОН Росгвардии
На тренировочном полигоне группы боевых порядков оттачивают все элементы, которые нельзя отработать непосредственно в подразделении