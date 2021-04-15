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Лента новостей / В регионе

В Курской области начались учения бойцов ОМОН Росгвардии

На тренировочном полигоне группы боевых порядков оттачивают все элементы, которые нельзя отработать непосредственно в подразделении

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Как правило, дважды в год весь личный состав подразделения ОМОН Росгвардии по Курской области отправляется на учения – своеобразное повышение квалификации, передает телеканал «ТАКТ». Раз за разом проходят по сценарию тактико-специальных занятий по блокированию и ликвидации условных преступников. На тренировочном полигоне группы боевых порядков оттачивают все элементы, которые нельзя отработать непосредственно в подразделении.

Илья Архипов, командир ОМОН управления Росгвардии по Курской области: «Выезжаем сюда, чтобы ещё раз отточить свои навыки в полевых условиях. Конечно, результат от каждого занятия будет виден, положительный результат идёт. Здесь самое основное, что мы здесь проходим – работа в составе всего подразделения».

Бойцов разделили на команды, каждая из которых должна была продемонстрировать свои навыки и безошибочно справиться с поставленными целями спецоперации. На приём решений – считанные секунды, ведь чтобы выполнить задачу нужно потратить не более пяти минут.

Илья Архипов, командир ОМОН управления Росгвардии по Курской области: «По сценарию группа попадает в засаду и происходит уничтожение преступников на автомобильном транспорте».

После того, как все группы справились с заданием, предстояло пройти эстафету: за максимально короткий срок оказать условно раненому боевому товарищу медицинскую помощь, а затем приступить к огневой подготовке. Однако, безусловно, самой зрелищной частью учений стал подрыв автомобиля, в котором находилось взрывное устройство.

По словам командира ОМОН регионального управления Росгвардии, подобные тренировочные выезды на большие полигоны – отличная возможность не только отработать отдельные элементы боевой подготовки, но и поддержать командный дух среди сотрудников.

Илья Архипов, командир ОМОН управления Росгвардии по Курской области: «Взаимовыручка, взаимопомощь, небольшой соревновательный момент. Это тоже подстёгивает молодых бойцов. Здоровая мужская конкуренция».

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