На следующей неделе будут отключать свет в трех округах Курска

Пройдут очередные плановые ремонтные работы в электросетях

На следующей неделе в Курске пройдут очередные плановые ремонтные работы в электросетях. В связи с этим отключать электроэнергию будут по следующим адресам:4-й, 7-й Краснополянский п-к; Строительный п-к 1-9; ул. Магистральная 5-11; ул. 3-я Песковская 12-42/1, 23, 27, 31А; 2-й Шоссейный переулок 14-16;ул. Н.Луговая 23-61; 4-66; ул. Чумаковская 45-79, 48-72; ул. Овечкина 45А-53/28, 26-58;ул. Бочарова 27-41, 40-50; 1, 2-й Н.Луговые п-ки; 1-й Даньшинский п-к 3-23, 4-26; 1-5-й Автодромные переулки; ул. Автодромная; ул. Сумская (частный сектор); Садоводческое сообщество «Дружба»; ул. Яблоневая 41-69;Магистральный пр-д 15А-23; ул 1-я Кислинская 47-61; ул. 3-я Кислинская 53-75, 52-68; 10-й Степной п-к 5-15, 4-16; 11-й Степной п-к 3-15, 2-14; ул. Гагарина 23-25, 23А, 25А; 3-й Гуторовский п-к 4-6; 1-й Гуторовский п-к; ул. Гуторовская 104-114; ул. 3-я Гуторовская 17-23; ул. Менделеева 22-24, 51, 51А; ПЛК 97, 97А; ул. Юности 40.ул. Сумская 37А/2, 37Б/1, 39, 37Г, 37Б/21-4я ул. Кислинская; 1-й Кислинский проезд; 1-2-я улица Степная; 1-2 Степные переулкиул. Верхняя Луговая 282-378; 213-351ул. Никитская 3-29, 18-32; п-к Никитский;ул. Ильича 33-83, 117-213; Восточная 47-95, 60-116; 2-я Восточная 27-69, 36-88; п-к Цюрупы 2-26; 1-21; П-к Чапаева 16-22, 13-19; ул. Новоселовка 32-64, 17-37; Новоселовский переулок 2-16, 1-39ул. Маяковского, 39