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Завтра в Курске будут бесплатно вакцинировать домашних животных

А также 23 и 30 апреля 

Завтра в Курске будут бесплатно вакцинировать домашних животных

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Курская городская станция по борьбе с болезнями животных продолжает бесплатную вакцинацию животных. 

16 апреля выездные точки будут работать на улицах Интернациональной, 6-А и 1-й Стрелецкой, 45. 

23 апреля ветеринары ждут владельцев животных на улицах Союзной, 26-А и 1-й Щигровской, 19. 

30 апреля сделать прививку своим питомцам куряне смогут на проспектах Клыкова, 63 и Плевицкой, 33. 

Точное время проведения вакцинации животных можно уточнить по телефонам 8 (4712) 35-00-84 и 35-18-65 или на сайте Курской городской СББЖ. 

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