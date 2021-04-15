Завтра в Курске будут бесплатно вакцинировать домашних животных
А также 23 и 30 апреля
16 апреля выездные точки будут работать на улицах Интернациональной, 6-А и 1-й Стрелецкой, 45.
23 апреля ветеринары ждут владельцев животных на улицах Союзной, 26-А и 1-й Щигровской, 19.
30 апреля сделать прививку своим питомцам куряне смогут на проспектах Клыкова, 63 и Плевицкой, 33.
Точное время проведения вакцинации животных можно уточнить по телефонам 8 (4712) 35-00-84 и 35-18-65 или на сайте Курской городской СББЖ.