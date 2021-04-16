Исторический киноклуб представит зрителям драму 2011 года «В субботу» режиссера Александра Миндадзе

«Кинодневники» приглашают курян вспомнить об аварии на Чернобыльской АЭС. Очередное заседание исторического киноклуба пройдет сегодня и будет посвящено 35-летию со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.Зрителям представят малоизвестную, но очень интересную отечественную картину, удостоенную престижных наград на международных кинофестивалях - драму 2011 года «В субботу» режиссера Александра Миндадзе, снятую по дневникам свидетелей трагедии. Картина завоевала гран-при кинофестиваля в Брюсселе, победила в номинации «Лучший сценарий» на кинофестивале «Золотой Орел», была номинирована на кинопремии «Ника» и «Золотой медведь» Берлинского международного кинофестиваля. Александр Миндадзе лично представлял свой фильм курянам в рамках фестиваля «Сталкер» 10 лет назад.Гости смогут порассуждать о Чернобыльской аварии с приглашенными экспертами. О том, как роковой эксперимент чуть было не провели на Курчатовской АЭС, а также о курском периоде жизни Героя России, члена правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Легасова расскажет краевед, редактор отдела культуры газеты «Городские известия» Павел Рыжков. О научной стороне вопроса поведает ведущий инженер-физик отдела ядерной безопасности и надежности ядерно-энергетической установки Курской АЭС Михаил Полянский. Два очевидца событий, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, ведущий инженер-физик ОЯБиН Александр Пискун и ветеран КуАЭС Николай Чебышев вспомнят, какие картины представали в те дни перед их глазами. Информационный центр по атомной энергии Курска проведет с гостями «Атомный квиз».Встреча киноклуба пройдет в креативном пространстве «Веранда» в 17:00. Вход свободный. Запись по телефону 52-98-20.Мероприятие проводится совместно с Гильдией кинорежиссеров России и Курской АЭС.