«Кинодневники» приглашают курян вспомнить об аварии на Чернобыльской АЭС
Исторический киноклуб представит зрителям драму 2011 года «В субботу» режиссера Александра Миндадзе
Зрителям представят малоизвестную, но очень интересную отечественную картину, удостоенную престижных наград на международных кинофестивалях - драму 2011 года «В субботу» режиссера Александра Миндадзе, снятую по дневникам свидетелей трагедии. Картина завоевала гран-при кинофестиваля в Брюсселе, победила в номинации «Лучший сценарий» на кинофестивале «Золотой Орел», была номинирована на кинопремии «Ника» и «Золотой медведь» Берлинского международного кинофестиваля. Александр Миндадзе лично представлял свой фильм курянам в рамках фестиваля «Сталкер» 10 лет назад.
Гости смогут порассуждать о Чернобыльской аварии с приглашенными экспертами. О том, как роковой эксперимент чуть было не провели на Курчатовской АЭС, а также о курском периоде жизни Героя России, члена правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Легасова расскажет краевед, редактор отдела культуры газеты «Городские известия» Павел Рыжков. О научной стороне вопроса поведает ведущий инженер-физик отдела ядерной безопасности и надежности ядерно-энергетической установки Курской АЭС Михаил Полянский. Два очевидца событий, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, ведущий инженер-физик ОЯБиН Александр Пискун и ветеран КуАЭС Николай Чебышев вспомнят, какие картины представали в те дни перед их глазами. Информационный центр по атомной энергии Курска проведет с гостями «Атомный квиз».
Встреча киноклуба пройдет в креативном пространстве «Веранда» в 17:00. Вход свободный. Запись по телефону 52-98-20.
Мероприятие проводится совместно с Гильдией кинорежиссеров России и Курской АЭС.