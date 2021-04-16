В столкновении грузовика с «Нивой» на курской трассе погиб водитель

Авария произошла в Фатежском районе

15 апреля в Фатежском районе Курской области произошла авария, в которой погиб автомобилист.





Как сообщили в ГИБДД, в шестом часу вечера на 470 км автодороги М2-Крым 49-летний водитель грузовика «Скания» с полуприцепом двигался со стороны Курска в сторону Орла. В пути следования он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада-212140 Нива», за рулем которого был 43-летний шофер. Далее произошло касательное столкновение с полуприцепом автомобиля «Мерседес Актрос», под управлением 25-летнего водителя.





В результате этого столкновения водитель «Нивы» скончался на месте, а его 60-летний пассажир получил различные травмы. Его доставили во 2-ю горбольницу Железногорска.