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Лента новостей / Происшествия

В столкновении грузовика с «Нивой» на курской трассе погиб водитель

Авария произошла в Фатежском районе

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15 апреля в Фатежском районе Курской области произошла авария, в которой погиб автомобилист. 

Как сообщили в ГИБДД, в шестом часу вечера на 470 км автодороги М2-Крым 49-летний водитель грузовика «Скания» с полуприцепом двигался со стороны Курска в сторону Орла. В пути следования он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада-212140 Нива», за рулем которого был 43-летний шофер. Далее произошло касательное столкновение с полуприцепом автомобиля «Мерседес Актрос», под управлением 25-летнего водителя. 

В результате этого столкновения водитель «Нивы» скончался на месте, а его 60-летний пассажир получил различные травмы. Его доставили во 2-ю горбольницу Железногорска.
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