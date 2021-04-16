Отключение отопления в Курске займет два дня

А после майских праздников в городе начнутся сезонные гидравлические испытания трубопроводов





Отключение отопления жилых домах, социальных и других объектах Курска займет два дня. «Квадра» начала переводить на летний режим работы свои теплосети и станции сегодня, а уже со следующей недели начнется подготовка к новому отопительному сезону. После майских праздников в городе начнутся сезонные гидравлические испытания трубопроводов во всех округах. Сроки проведения работ согласованы с городским комитетом ЖКХ, в ближайшее время их опубликуют.