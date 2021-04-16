  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Отключение отопления в Курске займет два дня

А после майских праздников в городе начнутся сезонные гидравлические испытания трубопроводов

Отключение отопления в Курске займет два дня

Читайте также

Отключение отопления жилых домах, социальных и других объектах Курска займет два дня. «Квадра» начала переводить на летний режим работы свои теплосети и станции сегодня, а уже со следующей недели начнется подготовка к новому отопительному сезону. После майских праздников в городе начнутся сезонные гидравлические испытания трубопроводов во всех округах. Сроки проведения работ согласованы с городским комитетом ЖКХ, в ближайшее время их опубликуют.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На выходных в Курской области будет прохладно и дождливо

В Курске раскрыть кражу велосипеда полицейским помогло... селфи

Курские врачи сдали кровь

За день оштрафованы 30 курян за нарушения противопожарных правил

Завтра в центре Курска снова ограничат движение автотранспорта

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске