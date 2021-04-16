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В Курской области водитель, пойманный пьяным за рулем, пытался подкупить начальника отдела ГИБДД

41-летнего автомобилиста остановили вечером на третьем километре автодороги поселка Поныри
В Курской области водитель, пойманный пьяным за рулем, пытался подкупить начальника отдела ГИБДД

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В Курской области водитель, пойманный пьяным за рулем, пытался подкупить начальника отдела ГИБДД.

41-летнего автомобилиста остановили вечером на третьем километре автодороги поселка Поныри. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения. Инспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством. Потом факт опьянения подтвердило медосвидетельствование и на селянина составили административный протокол. Теперь же мужчина может лишиться свободы. а все потому, что пытаясь уйти от административной ответственности, он схлопотал уголовное дело. 

На следующий день после составления протокола водитель пришел в отдел полиции, чтобы забрать свой автомобиль. В служебном кабинете начальника отдела ГИБДД по Поныровскому району он передал ему деньги в качестве взятки за не привлечение его к административной ответственности. Полицейский предупредил мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки, но тот от своих намерений не отказался.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы с лишением права занимать определенные должности, пояснили в региональном УМВД. 
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