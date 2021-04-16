За день оштрафованы 30 курян за нарушения противопожарных правил

Нарушителям придется заплатить 2 тысячи рублей за нарушение правил сжигания травы и разведения костров

За минувшие сутки пожарные Курской области выезжали на 98 возгораний, из которых 93 – случаи горения сухой травы и мусора. Больше всего возгораний травы зарегистрировано в Курском (20) и Мантуровском (6) районах, а также в Курске (17). В деревне Колосовка Октябрьского района трава горела на площади 4 гектара, а в деревне Алябьево Курского района – на 3 гектарах.В Мантуровском районе, в деревне Белый Колодезь горела трава на площади 150 квадратных метров. Огонь перекинулся на хозпостройку с сеном. В итоге сгорело и строение и сено.Только за минувший день сотрудники МЧС составили 11 административных протоколов, еще 19 протоколов составили работники муниципальных образований региона. Нарушителям придется заплатить 2 тысячи рублей за нарушение правил сжигания травы и разведения костров.Как отмечают в региональном МЧС, на большей территории Курской области установился третий класс пожарной опасности, в Рыльском районе это показатель остался на уровне первого.