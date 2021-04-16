Курские врачи сдали кровь

ТАКТ». Он стартовал 12 апреля и посвящен юбилею выхода первого человека в космическое пространство. Волей обстоятельств в Курской области акция состоялась в преддверие праздника, объединяющего всех доноров страны.Курская область примкнула к Всероссийскому донорскому марафону «Космос у нас в крови», сообщает телеканал «
Главными гостями станции переливания крови сегодня были медики. Во главе с заместителем губернатора Андреем Белостоцким главные врачи лечебных учреждений региона познакомились с работой по забору и хранению донорской крови.
Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области:
- У нас в Курской области ежегодно 10 тысяч доноров сдают кровь, и ежегодно заполняется 13 тысяч литров донорской плазмы, которая необходима для хирургической помощи, экстренной помощи, онкологической помощи, гематологической помощи, акушерско-гинекологической помощи. То есть, практически вся экстренная помощь, связанная с хирургией, не могла бы работать, конечно, без наших доноров.
Путь донора начинается с регистратуры, где каждый желающий сдать кровь, получает анкету и индивидуальный номер в электронной очереди. Затем – поход в лабораторию для взятия общего анализа крови. Далее – осмотр врача и приглашение в донорский зал. После донации человек получает справку- освобождение от работы. На этом путь донора в стенах станции завершается, а маршрут сданной им крови только начинается.
Алексей Ковалев, главный врач Курской областной станции переливания крови:
- Каждая доза полученных компонентов проходит, прежде всего, тестирование на основные инфекции. Это гепатиты, ВИЧ, инфекции, передающиеся половым путем. Далее определяется, переопределяется, естественно, группа крови, резус-фактор. После чего мы определяем, естественно, фенотип в каждой дозе, то есть это наличие антиэритроцитарных антител, после чего плазма отправляется на карантинное хранение на сегодняшний день на 120 суток. После повторного визита донора и получения повторного результата мы можем с уверенностью сказать, что данная доза безопасна, и передать ее в медицинскую организацию для клинического использования.
Медики как никто понимают, насколько ценна и незаменима донорская кровь. Многие из них уже не раз сами становились донорами, принимая участие в спасении жизней других еще и таким вот способом. Главный врач областной инфекционной больницы имени Семашко Олег Девянин в донорстве уже не новичок. Сдавать кровь начал еще в студенчестве, полезная привычка прошла через годы.
Олег Девянин, главный врач Курской областной инфекционной больницы им. Н. Семашко:
- И тогда я уже понимал важность этого процесса. Когда столкнулся, был уже врачом, работая в больнице, и видел, что многие нуждаются, конечно, пациенты в крови. И это вопрос очень важный, потому, что компоненты крови, в том числе и для пациентов нашей больницы необходимы, особенно тяжелым пациентам, реанимационным нужны, и вот в настоящее время пациенты с ковидом нуждаются в плазме, в том числе и антиковидной и в других компонентах. Поэтому я сегодня решил принять участие в этой акции.
А вот для главного врача областного онкоцентра сегодняшняя донация стала первой, но далеко не последней, уверен он.
Углеша Станоевич, главный врач Курского областного онкологического центра:
- Я очень горжусь, что такая акция в Курской области есть. Это очень важно. Для наших пациентов это, наверное, спасение потому, что один из основных симптомов почти у всех наших пациентов – это анемия. И, безусловно, наше учреждение является основным потребителем компонентов крови и так далее.
Завершилась акция чествованием самых щедрых доноров. Куряне, сдавшие кровь более 40 раз, получили значки и удостоверения Почетных доноров. В Курской области их проживает более 9 тысяч человек. И по оценкам Минздрава, наш регион относится к числу лидеров по показателям донорской активности.
Курские врачи сдали кровь
Курская область примкнула к Всероссийскому донорскому марафону «Космос у нас в крови»