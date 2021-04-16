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Лента новостей / В регионе

На выходных в Курской области будет прохладно и дождливо

В прогнозе дожди, местами грозы, сильный ветер

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Теплую погоду в Курской области сменит небольшое похолодание. Впрочем, это будет типичная для апреля погода. 

Завтра, 17 апреля в будет облачно, местами пройдут небольшие, днем умеренные дожди, местами возможны грозы, скорость ветра усилится до 16 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до 3-8°С, а днем термометры покажут 10-15°С тепла.

Самым холодным днём на этой неделе, по прогнозам синоптиков, станет воскресенье. Температура воздуха не превысит +8°С. Также ожидаются дожди, местами сильные. В ночь на 18 апреля ожидается от 2°С до 7°С тепла.

Облачная погода и осадки продержатся в регионе как минимум неделю.
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