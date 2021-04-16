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В Курске раскрыть кражу велосипеда полицейским помогло... селфи

Преступление случайно попало в объектив смартфона девушек, которые делали селфи у кафе

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В Курске раскрыть кражу велосипеда полицейским помогло... селфи.
 
22-летний сотрудник службы доставки припарковал свой двухколёсный транспорт у торгового центра на улице Студенческой, а вернувшись через несколько минут на улицу с заказом, парень не обнаружил велосипед и вызвал полицию. 

Дожидаясь правоохранителей, парень спросил у девушек, которые делали селфи у кафе, не заметили ли они, кто совершил кражу. Оказалось, что преступление случайно попало в объектив смартфона. На фотографиях было видно, как злоумышленник взламывает противоугонный замок и уводит велосипед. Снимки курянин передал полиции и на их основе создали ориентировку на подозреваемого. Уже к вечеру сотрудники уголовного розыска и участковые установили личность похитителя и задержали его. 

Мужчина оказался ранее судимым за аналогичные преступления. Велосипед он успел продать за бесценок незнакомому человеку, сейчас его ищут. А в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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