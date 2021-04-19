В Курской области ищут водителя, который сбил девушку и скрылся

Авария произошла 18 апреля в Дмитриеве

В Дмитриеве полиция ищет водителя, который сбил девушку и скрылся с места ДТП.Авария произошла 18 апреля примерно в 7 часов вечера на перекрестке пр. Советских Космонавтов-Володарского- Красноармейская. По предварительным данным ГИБДД, неизвестный водитель предположительно на автомобиле «ВАЗ 2115» серебристого цвета допустил наезд на 23-летнюю девушку. В результате селянка получила различные травмы.Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а так же лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефонам дежурной части ОМВД России по Дмитриевскому району: +7 (47150) 2-13-49 и +7 (47150) 2-10-02.