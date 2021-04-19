  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курской области ищут водителя, который сбил девушку и скрылся

Авария произошла 18 апреля в Дмитриеве 

Читайте также

В Дмитриеве полиция ищет водителя, который сбил девушку и скрылся с места ДТП. 

Авария произошла 18 апреля примерно в 7 часов вечера на перекрестке пр. Советских Космонавтов-Володарского- Красноармейская. По предварительным данным ГИБДД, неизвестный водитель предположительно на автомобиле «ВАЗ 2115» серебристого цвета допустил наезд на 23-летнюю девушку. В результате селянка получила различные травмы.

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а так же лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефонам дежурной части ОМВД России по Дмитриевскому району: +7 (47150) 2-13-49 и +7 (47150) 2-10-02.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Туман и грозу прогнозируют завтра в Курской области

В Курской области снизился класс пожарной опасности

В Курске планируется ремонт самого изношенного участка трамвайных путей

Два ковидных стационара в Курске и области возвращаются к плановой работе

В Курске 52 автовладельцев, нарушивших правила парковки, привлекут к ответственности

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске