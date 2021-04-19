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Из-за дождей в Курской области стало меньше пожаров, но курян продолжают штрафовать

Двоих жителей, которые разводили костры в непосредственной близости к жилым и хозяйственным строениям, вычислили с помощью беспилотников
Из-за дождей в Курской области стало меньше пожаров, но курян продолжают штрафовать

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За выходные в Курской области произошло 28 пожаров. Снижению количества возгораний поспособствовали дожди и похолодание. Однако по-прежнему наибольший процент вызовов по тревоге – это горение сухой травы и мусора, всего произошло 22 «травяных» пожара, сообщает региональное МЧС.

Продолжают ловить и нарушителей правил пожарной безопасности. Так, штрафы схлопотали девять курян. Двоих из них зафиксировали с помощью беспилотников. При проведении авиаразведки в Курском районе (населенные пункты Брежнево, В. Косиново, В. Медведица, Курица) в поле зрения спасателей попали жители, которые разводили костры в непосредственной близости к жилым и хозяйственным строениям. За это нарушение им придется заплатить от 2 до 3 тысяч рублей. 
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