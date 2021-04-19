В Курске ищут похитителя колонки из торгового павильона
Предполагаемого злоумышленника запечатлела камера видеонаблюдения
Предполагаемого злоумышленника запечатлела камера видеонаблюдения. Приметы подозреваемого: мужчина среднего телосложения, на вид 40-45 лет. Был одет в черную футболку с коротким рукавом, на голове бейсболка темного цвета.
Правоохранители просят всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемом, сообщить её круглосуточно в Сеймский отдел полиции по телефону 32-00-62 или 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется. Также мужчина сам может обратиться в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.