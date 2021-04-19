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Два ковидных стационара в Курске и области возвращаются к плановой работе

Стационар для приема больных с COVID-19 в Тимской ЦРБ и отделение терапии в 4-й горбольнице Курска прекратили прием пациентов
Два ковидных стационара в Курске и области возвращаются к плановой работе

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Стационар для приема больных с COVID-19 в Тимской ЦРБ и отделение терапии в 4-й горбольнице Курска прекратили прием пациентов. В ближайшее время в них проведут дезинфекцию и они возобновят плановую деятельность. 

Терапевтическое отделение "четверки" перепрофилировали в марте 2020 года. От коронавируса здесь вылечили 1,5 тысячи пациентов. Вскоре вновь начнет работать отделение терапии, а также отделение неврологии на 30 мест. 

Тимская райбольница начала работать с пациентами с коронавирусом в декабре прошлого года. За это время в стационаре вылечили около 500 человек. Теперь здесь откроют отделения терапии и хирургии, начнут оказывать паллиативную помощь жителям Черемисиновского, Щигровского, Мантуровского и Тимского районов.
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