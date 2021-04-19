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В Курске планируется ремонт самого изношенного участка трамвайных путей

Об этом заявил Роман Старовойт на всероссийском семинаре

В Курске планируется ремонт самого изношенного участка трамвайных путей

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В Курске планируется ремонт самого изношенного участка трамвайных путей. Об этом заявил Роман Старовойт на всероссийском семинаре «Транспортное планирование и цифровизация: синергия и эффективность», сообщает телеканал «ТАКТ». Участники мероприятия обсуждали варианты обновления пассажирского транспорта.

По словам губернатора Курской области, к важным принципам повышения качества обслуживания, в первую очередь, относится снижение дублирования маршрутов, повышение доступности, запуск сети магистральных маршрутов, а также обновление подвижного состава.

На сегодня в областном центре остро стоит проблема развития электротранспорта. Его нужно развивать, есть необходимость в строительстве нового депо. 

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