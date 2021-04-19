ТАКТ». Участники мероприятия обсуждали варианты обновления пассажирского транспорта.В Курске планируется ремонт самого изношенного участка трамвайных путей. Об этом заявил Роман Старовойт на всероссийском семинаре «Транспортное планирование и цифровизация: синергия и эффективность», сообщает телеканал «
По словам губернатора Курской области, к важным принципам повышения качества обслуживания, в первую очередь, относится снижение дублирования маршрутов, повышение доступности, запуск сети магистральных маршрутов, а также обновление подвижного состава.
На сегодня в областном центре остро стоит проблема развития электротранспорта. Его нужно развивать, есть необходимость в строительстве нового депо.
В Курске планируется ремонт самого изношенного участка трамвайных путей
Об этом заявил Роман Старовойт на всероссийском семинаре