Туман и грозу прогнозируют завтра в Курской области

Ночью похолодает до +3ºС, а днем потеплеет до +13ºС

После аномально теплой погоды в Центральную Россию нагрянет настоящая осень Похолодание и дожди несет циклон с Балканского полуострова. Кроме того, высока вероятность резких колебаний атмосферного давления. К концу недели, как ожидается, температуры несколько повысятся, но затем придет новая волна холодного воздуха.Завтра в Курской области по прогнозу Курского Гидрометцентра будет облачно. Ночью пройдет кратковременный дождь, а днем синоптики обещают временами дожди, местами грозы. Ночью местами туман. Скорость ветра составит 7-12 м/с.Температура воздуха ночью составит 3-8ºС тепла, а днем от +8ºС до +13ºС.Спасатели рекомендуют курянам воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, снижать скорость.