Туман и грозу прогнозируют завтра в Курской области
Ночью похолодает до +3ºС, а днем потеплеет до +13ºС
Завтра в Курской области по прогнозу Курского Гидрометцентра будет облачно. Ночью пройдет кратковременный дождь, а днем синоптики обещают временами дожди, местами грозы. Ночью местами туман. Скорость ветра составит 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-8ºС тепла, а днем от +8ºС до +13ºС.
Спасатели рекомендуют курянам воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, снижать скорость.