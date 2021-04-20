Курский комитет по охране объектов культурного наследия обратился в областную прокуратуру и полицию из-за сноса ворот

Владельца здания на улице Белинского, где снесли старинные ворота, требуют привлечь к ответственности

Курский комитет по охране объектов культурного наследия обратился в областную прокуратуру и УМВД из-за сноса ворот, являющихся частью ансамбля усадьбы потомственного почетного гражданина Г.И. Лаврова на улице Белинского, 23. Комитет требует привлечь собственника здания (это является Алексей Пикалов) к ответственности.





Как отмечают в администрации, «Ансамбль усадьбы потомственного почетного гражданина Г.И. Лаврова, 2-я половина ХIX в., конец ХIX – начало ХX вв., 1910 гг.» включен в перечень выявленных объектов культурного наследия в марте этого года.





Ворота подрядчик снес полностью, но благодаря незамедлительной реакции руководителя комитета Ирины Мусьял дальнейшего разрушения ансамбля удалось не допустить.