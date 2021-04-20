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За 3 месяца в Курской области за тонировку оштрафовали 4 тысячи автомобилистов

В Курской области проходит профилактическое мероприятие «Тонировка»

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В Курской области до 28 апреля проходит профилактическое мероприятие «Тонировка». Кроме не соответствующих требованиям технического регламента стекол, водители стали устанавливать на передние боковые стекла автомобиля шторы. Так за 3 месяца этого года к административной ответственности за управление транспортным средством с тонированными стеклами привлекли около 4 тысяч автомобилистов.

В ГИБДД напоминают, что за неисполнение законного требования сотрудника полиции и дальнейшую эксплуатацию транспортного средства со стеклами, светопропускаемость которых ниже установленной нормы, водителю грозит штраф от двух тысяч до четырех тысяч рублей,  либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Могут наказать и обязательными работами на срок от сорока до ста двадцати часов.
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