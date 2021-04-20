В ГИБДД напоминают, что за неисполнение законного требования сотрудника полиции и дальнейшую эксплуатацию транспортного средства со стеклами, светопропускаемость которых ниже установленной нормы, водителю грозит штраф от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Могут наказать и обязательными работами на срок от сорока до ста двадцати часов.
За 3 месяца в Курской области за тонировку оштрафовали 4 тысячи автомобилистов
В Курской области проходит профилактическое мероприятие «Тонировка»