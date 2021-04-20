Под Курском школьный автобус столкнулся с «Приорой»

Дети не пострадали. Госпитализирован водитель легковушки

Сегодня в 8.15 поступило сообщение о том, что в Курском районе произошло ДТП со школьным автобусом ПАЗ.





По предварительной информации ГИБДД, водитель автобуса ехал со стороны деревни Александровка, выезжая на автодорогу Курск – Иванино в сторону населенного пункта Селиховы Дворы, не предоставил преимущества в движении автомобилю «Приора». Произошло столкновение, в результате которого водителя «Приоры» зажало в автомобиле. Проводилась его деблокировка, затем мужчину госпитализировали.





В автобусе же были четверо учеников и один учитель, они не пострадали.





Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, по результатам будет дана правовая оценка действиям участников.