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Лента новостей / Происшествия

Под Курском школьный автобус столкнулся с «Приорой»

Дети не пострадали. Госпитализирован водитель легковушки

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Сегодня в 8.15 поступило сообщение о том, что в Курском районе произошло ДТП со школьным автобусом ПАЗ. 

По предварительной информации ГИБДД, водитель автобуса ехал со стороны деревни Александровка, выезжая на автодорогу Курск – Иванино в сторону населенного пункта Селиховы Дворы, не предоставил преимущества в движении автомобилю «Приора». Произошло столкновение, в  результате которого водителя «Приоры» зажало в автомобиле. Проводилась его деблокировка, затем мужчину госпитализировали. 

В автобусе же были четверо учеников и один учитель, они не пострадали. 

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, по результатам будет дана правовая оценка действиям участников.
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