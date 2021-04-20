На курских дорогах установят 12 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
Комплексы разместятся в специальных антивандальных боксах
Комплексы разместятся в специальных антивандальных боксах на улицах:
- ул. 50 лет Октября д. 143;
- ул. Дубровинского д. 129;
- пр-т Надежды Плевицкой – ул. Косухина д. 47;
- пр-т Кулакова д. 146;
- ул. Сумская д. 5;
- ул. Бойцов 9-й Дивизии д. 185;
- ул. 2-я Новосёловка д. 40;
- ул. 50 лет Октября д. 167;
- ул. Пучковка, остановка Казачий Лог;
- пр-т Вячеслава Клыкова д. 18;
- пр-т Вячеслава Клыкова д. 39;
- пр-т Дружбы д. 91.
Отмечается, что места установки комплексов фотовидеоиксации согласованы с ГИБДД и администрацией города.