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На курских дорогах установят 12 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Комплексы разместятся в специальных антивандальных боксах
На курских дорогах установят 12 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

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В Курске на аварийно-опасных участках дорог в ближайшее время установят 12 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они предназначены для контроля превышения скорости. 

Комплексы разместятся в специальных антивандальных боксах на улицах:

- ул. 50 лет Октября д. 143;
- ул. Дубровинского д. 129;
- пр-т Надежды Плевицкой – ул. Косухина д. 47;
- пр-т Кулакова д. 146;
- ул. Сумская д. 5;
- ул. Бойцов 9-й Дивизии д. 185;
- ул. 2-я Новосёловка д. 40;
- ул. 50 лет Октября д. 167;
- ул. Пучковка, остановка Казачий Лог;
- пр-т Вячеслава Клыкова д. 18;
- пр-т Вячеслава Клыкова д. 39;
- пр-т Дружбы д. 91.

Отмечается, что места установки комплексов фотовидеоиксации согласованы с ГИБДД и администрацией города.
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