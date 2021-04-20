На курских дорогах установят 12 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Комплексы разместятся в специальных антивандальных боксах

В Курске на аварийно-опасных участках дорог в ближайшее время установят 12 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они предназначены для контроля превышения скорости.Комплексы разместятся в специальных антивандальных боксах на улицах:- ул. 50 лет Октября д. 143;- ул. Дубровинского д. 129;- пр-т Надежды Плевицкой – ул. Косухина д. 47;- пр-т Кулакова д. 146;- ул. Сумская д. 5;- ул. Бойцов 9-й Дивизии д. 185;- ул. 2-я Новосёловка д. 40;- ул. 50 лет Октября д. 167;- ул. Пучковка, остановка Казачий Лог;- пр-т Вячеслава Клыкова д. 18;- пр-т Вячеслава Клыкова д. 39;- пр-т Дружбы д. 91.Отмечается, что места установки комплексов фотовидеоиксации согласованы с ГИБДД и администрацией города.