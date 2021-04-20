Он разрезал "Гранту" на части и сдал в пункт приёма лома

В Курске наркоман сдал на металлолом чужой автомобиль. Заявление от владелицы машины поступило в Северный отдел полиции. Выяснилось, что более месяца назад горожанка решила сдать свою "Ладу Гранту" в аренду.На объявление откликнулся человек, который сказал, что хочет использовать авто для работы в такси. Деньги за аренду пообещал отдавать вовремя и, действительно, сделал 2 платежа. Но после этого перестал выходить на связь.Женщина ждала обещанной платы около месяца, неоднократно пыталась самостоятельно найти арендатора, но потом всё же обратилась в полицию. Правоохранители оперативно установили личность и местонахождение подозреваемого.Оказалось, что в этот момент он по решению суда находился под административным арестом. 15 суток он получил за употребление наркотиков. Выяснилось, что мужчина практически сразу попал в ДТП и разбил арендованную машину. Чтобы извлечь из безвыходной для себя ситуации хоть какую-то выгоду, он разрезал "Гранту" на части и сдал в пункт приёма лома. Вырученные деньги злоумышленник потратил на запрещённые вещества.Возбуждено уголовное дело.