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Дожди и туман прогнозируют завтра в Курской области

Днем воздух прогреется до 9-14°С
Дожди и туман прогнозируют завтра в Курской области

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Завтра в Курской области пройдут небольшие, местами умеренные дожди, ночью местами туман. В течение дня 21 апреля будет облачно. Скоростью ветра составит 7-12 м/с.

Ночью по области температура воздуха опустится до 2-7°С тепла, днем потеплеет до 9-14°С. В Курске будет чуть прохладнее: 4-6ºС тепла ночью и 10-12°С днем.

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