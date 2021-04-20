Дожди и туман прогнозируют завтра в Курской области

Днем воздух прогреется до 9-14°С

Завтра в Курской области пройдут небольшие, местами умеренные дожди, ночью местами туман. В течение дня 21 апреля будет облачно. Скоростью ветра составит 7-12 м/с.Ночью по области температура воздуха опустится до 2-7°С тепла, днем потеплеет до 9-14°С. В Курске будет чуть прохладнее: 4-6ºС тепла ночью и 10-12°С днем.