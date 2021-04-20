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В этом году в Курской области планируется работа 49 официальных пляжей

8 пляжей - в Курске, по одному пляжу добавится в Курчатове и Хомутовском районе
В этом году в Курской области планируется работа 49 официальных пляжей

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В Курской области планируется работа 49 официальных пляжей. Именно столько заявок на открытие организованных мест отдыха у воды поступило в региональное МЧС от администраций муниципальных образований. 

По-прежнему 8 пляжей планируется открыть в Курске, по одному организованному месту к уже имеющемуся добавится в Курчатове и Хомутовском районе.

В прошлом году в регионе действовали 52 пляжа. В этот раз некоторые районы не смогут организовать работу ряда пляжей в силу объективных причин, в частности, обмеления рек.

Требования к официальному месту отдыха у воды остались без изменений: обследование водолазами дна реки, наличие необходимой инфраструктуры и обученных спасателей. Приемку пляжей инспекторы ГИМС начнут со второй половины мая.
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