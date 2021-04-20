Московские кардиохирурги проконсультировали маленьких курян с заболеваниями сердца

ТАКТ».Уже на протяжении нескольких лет дважды в год в Курск приезжают столичные кардиохирурги. В этот раз для приёма подготовили около 70 детей, с различными пороками развития сердечно-сосудистой системы, сообщает телеканал «
Игорь Зоря, главный врач областной детской клинической больницы: «Лечение абсолютно бесплатное, оно осуществляется или за счёт высокотехнологичной медицинской помощи квот региона, или за счёт ОМС. Из предыдущей практики, ежегодно отбирают около 40-50 детей, которые нуждаются в оперативном вмешательстве. Чаще всего это всё-таки врождённые пороки развития сердечно-сосудистой системы».
При необходимости на месте врачи проводят также УЗИ и рентгеновские исследования. Если ситуация критическая – маленьких пациентов направляют для дальнейшего лечения в федеральные клиники.
Практике подобных выездных приёмов уже больше 15 лет. За этот период сотни детей получили неотложную хирургическую помощь. На консультациях медики не только выявляют пороки, но и оценивают состояние тех пациентов, которым ранее уже провели операцию. Сегодня среди таких и годовалая Кира. В январе девочка перенесла 6-часовую операцию на сердце.
Ирина Овчинникова, мама Киры: «Впервые мы обратились к московским кардиохирургам где-то в сентябре прошлого года. У нас был врождённый порок сердца – дефект межпредсердной перегородки с большим сбросом крови. Ребёнок плохо набирал в весе, роста практически тоже не было. Вот сейчас врачи посмотрели, сказали, всё хорошо, что мы здоровы».
По словам кардиологов, далеко не каждый порок нужно оперировать, а некоторые из них и вовсе невозможно. Таким больным чаще рекомендована трансплантация сердца. Столь сложные медицинские манипуляции центр им. Шумакова проводит в полном объёме. За время утреннего приёма специалисты успели выписать маленьким курянам сразу несколько направлений на проведение операций в Москве.
Алексей Иванов, заведующий кардиохирургическим отделением ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова: «В Курской области нет кардиохирургии. Это высокотехнологичная медицинская помощь, очень дорогостоящая и
развивать отдельный кардиохирургический стационар – это невыгодно. Когда есть ведущие центры страны по кардиохирургии, которые в состоянии выполнять весь объём хирургических вмешательств».
Московские кардиохирурги проконсультировали маленьких курян с заболеваниями сердца
Если ситуация критическая – маленьких пациентов направляют для дальнейшего лечения в федеральные клиники