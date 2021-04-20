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В Курске за день двое пенсионеров перевели лжебанкирам более 700 тысяч

Например, 83-летний горожанин общался с мошенниками несколько дней 
В Курске за день двое пенсионеров перевели лжебанкирам более 700 тысяч

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В Курске за день двое пенсионеров перевели лжебанкирам более 700 тысяч рублей.

Так, 83-летний горожанин несколько дней общался с мошенниками, убедившими его перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Поначалу преступники пытались выведать секретную информацию о банковских картах, но их у старика просто не оказалось.

В беседе с незнакомцем он рассказал, что хранит сбережения на банковском счёте. Под угрозой потери всех финансов аферисты потребовали обналичить денежные средства. Пенсионер отправился в банк, где закрыл два принадлежащих ему счета. Все это время преступники находились на связи с мужчиной, контролировав каждый его шаг. Через разные банкоматы в центре города пенсионер перевел 700 тысяч рублей на продиктованные мошенниками номера операторов сотовой связи.

По аналогичной схеме злоумышленники обманули и 80-летнего курянина. Мужчина, спасая сбережения, перевел на «безопасный счет» 21 тысячу. 

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Мошенников ищут. 
 
Сотрудники полиции тем временем в очередной раз напоминают, что с предложениями аннулировать кредит или перевести денежные средства на безопасную ячейку, звонят только мошенники.

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