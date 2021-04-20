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На снос домов на улице Бойцов 9-й дивизии Курска выделили почти 3,5 млн рублей

Сейчас подрядчик завершает снос домовладений
На снос домов на улице Бойцов 9-й дивизии Курска выделили почти 3,5 млн рублей

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На снос домов на улице Бойцов 9-й дивизии дополнительно выделили 3,4 млн рублей. Сейчас подрядчик завершает снос домовладений. 

600-метровый участок - один из самых значимых объектов в 2021 году. Реконструкция ведётся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Проезжую часть от улицы Звездной до улицы 50 лет Октября расширят до четырех полос. 

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, сейчас идёт благоустройство тротуаров, решены вопросы по переносу подземных коммуникаций теплосетей, газопровода, электроснабжения. Отмечается, что работы идут с опережением графика.
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