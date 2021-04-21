  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В апреле куряне подали больше тысячи заявлений на пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет через МФЦ

С 1 апреля размеры ежемесячных выплат изменены. Теперь в зависимости от среднедушевого дохода выплата может составлять 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума для детей
В апреле куряне подали больше тысячи заявлений на пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет через МФЦ

Читайте также

В апреле куряне подали больше тысячи заявлений на назначение или перерасчёт пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет через МФЦ. В самом крупном филиале – на улице Верхней Луговой – около 200 обращений, рассказал и.о. председателя комитета цифрового развития и связи Курской области Александр Зотов. 

Все документы передаются в органы соцзащиты. Там специалисты принимают решение о назначении выплаты или об отказе и направляют его заявителю.

В связи с эпидобстановкой многофункциональные центры работают по предварительной записи. Записаться можно по телефону +7 (4712) 74-14-80, на официальном сайте mfc-kursk.ru или с помощью мобильного приложения «МФЦ Курск».

Напомним, с 1 апреля размеры ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет изменены. Теперь в зависимости от среднедушевого дохода выплата может составлять 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области завтра прогнозируют потепление

Советник курского губернатора завоевала две медали на чемпионате России по фехтованию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Курянина, который насмерть сбил подростка, отправили на 6,5 лет в колонию

В Курской области построят 13 школьных котельных

В Курской области завершают сев яровых

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске