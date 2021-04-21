В апреле куряне подали больше тысячи заявлений на пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет через МФЦ

С 1 апреля размеры ежемесячных выплат изменены. Теперь в зависимости от среднедушевого дохода выплата может составлять 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума для детей

В апреле куряне подали больше тысячи заявлений на назначение или перерасчёт пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет через МФЦ. В самом крупном филиале – на улице Верхней Луговой – около 200 обращений, рассказал и.о. председателя комитета цифрового развития и связи Курской области Александр Зотов.Все документы передаются в органы соцзащиты. Там специалисты принимают решение о назначении выплаты или об отказе и направляют его заявителю.В связи с эпидобстановкой многофункциональные центры работают по предварительной записи. Записаться можно по телефону +7 (4712) 74-14-80, на официальном сайте mfc-kursk.ru или с помощью мобильного приложения «МФЦ Курск».Напомним, с 1 апреля размеры ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет изменены. Теперь в зависимости от среднедушевого дохода выплата может составлять 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе.