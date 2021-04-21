В Курске ВАЗ сбил ограждение. Ранен 18-летний пассажир
Этому предшествовало столкновение с автомобилем Lada Largus
Как сообщили в ГИБДД, примерно в полдень, 28-летний водитель ВАЗа-2114 ехал со стороны улицы Сумская в направлении Майского бульвара и напротив дома №2 Г по проспекту Клыкова столкнулся с попутным автомобилем Lada Largus, за рулем которого был 60-летний водитель. От удара ВАЗ отбросило на ограждение.
В результате пострадал пассажир ВАЗа - ровесник водителя. Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП.
ФОТО - АВТОКАДР_46