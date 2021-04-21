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В Курске ВАЗ сбил ограждение. Ранен 18-летний пассажир

Этому предшествовало столкновение с автомобилем Lada Largus
В Курске ВАЗ сбил ограждение. Ранен 18-летний пассажир

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Сегодня в Курске ВАЗ сбил ограждения на проспекте Клыкова. 

Как сообщили в ГИБДД, примерно в полдень, 28-летний водитель ВАЗа-2114 ехал со стороны улицы Сумская в направлении Майского бульвара и напротив дома №2 Г по проспекту Клыкова столкнулся с попутным автомобилем Lada Largus, за рулем которого был 60-летний водитель. От удара ВАЗ отбросило на ограждение.

В результате пострадал пассажир ВАЗа - ровесник водителя. Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП.



ФОТО - АВТОКАДР_46
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