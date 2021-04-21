  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

66-летняя курянка перевела мошенникам почти 900 тысяч

Пенсионерка целую неделю общалась с преступниками по телефону
66-летняя курянка перевела мошенникам почти 900 тысяч

Читайте также

Очередной жертвой дистанционного мошенничества стала 66-летняя жительница Курска. Пенсионерка целую неделю общалась с преступниками по телефону. Разговор со лжебанкирами стоил курянке почти 900 тысяч рублей. 

Аферисты убедили женщину, что на её имя злоумышленники оформили кредит, предложили аннулировать займ и перевести сбережения на «безопасный счет». Курянка выполнила все требования людей, которые представились ей сотрудниками слыжбы финансовой безопасности. Она не поинтересовалась в банке, действительно, ли на нее был оформлен кредит. Но зато обратилась сразу в четыре банка для оформления нескольких кредитов. Обналичив деньги, горожанка перевела их на указанные преступниками счета. В общей сложности она предъявила 15 чеков, подтверждающих денежные переводы.

В полиции курянка призналась, что ранее о фактах мошенничества ее предупреждал участковый, слышала она о схемах обмана и из СМИ, но поддалась на уговоры преступников.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ищут аферистов.

Стражи порядка просят курян не доверять звонкам от лжесотрудников банка. Если сомневаетесь, позвоните и сообщите о случившемся по телефону «горячей линии» финансового учреждения или в полицию.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области завтра прогнозируют потепление

Советник курского губернатора завоевала две медали на чемпионате России по фехтованию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Курянина, который насмерть сбил подростка, отправили на 6,5 лет в колонию

В Курской области построят 13 школьных котельных

В Курской области завершают сев яровых

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске