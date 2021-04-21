66-летняя курянка перевела мошенникам почти 900 тысяч

Пенсионерка целую неделю общалась с преступниками по телефону

Очередной жертвой дистанционного мошенничества стала 66-летняя жительница Курска. Пенсионерка целую неделю общалась с преступниками по телефону. Разговор со лжебанкирами стоил курянке почти 900 тысяч рублей.Аферисты убедили женщину, что на её имя злоумышленники оформили кредит, предложили аннулировать займ и перевести сбережения на «безопасный счет». Курянка выполнила все требования людей, которые представились ей сотрудниками слыжбы финансовой безопасности. Она не поинтересовалась в банке, действительно, ли на нее был оформлен кредит. Но зато обратилась сразу в четыре банка для оформления нескольких кредитов. Обналичив деньги, горожанка перевела их на указанные преступниками счета. В общей сложности она предъявила 15 чеков, подтверждающих денежные переводы.В полиции курянка призналась, что ранее о фактах мошенничества ее предупреждал участковый, слышала она о схемах обмана и из СМИ, но поддалась на уговоры преступников.По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ищут аферистов.Стражи порядка просят курян не доверять звонкам от лжесотрудников банка. Если сомневаетесь, позвоните и сообщите о случившемся по телефону «горячей линии» финансового учреждения или в полицию.