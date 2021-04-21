Опубликован график отключений горячей воды в Курске
Во второй половине мая начнутся гидравлические испытания теплосетей
«Квадра» уже опубликовала график отключений:
С 17 по 21 мая и с 19 по 25 июля - в зоне котельной ООО «ТГК» (завокзальная часть Железнодорожного округа),
С 18 по 31 мая - в зоне Курской ТЭЦ-1 (Сеймский округ и часть Центрального),
С 18 по 20 мая, с 20 по 22 июля - в зоне котельной поселка Искра,
С 31 мая по 4 июня и с 26 июля по 1 августа - в зоне котельной 113 квартала (привокзальная часть Железнодорожного округа),
С 8 по 10 июня и с 17 по 19 августа - в зоне котельной поселка Косиново,
С 16 по 29 июня - в зоне ТЭЦ Северо-Западного района (Юго-Западный, Северо-Западный районы, проспект Победы, часть микрорайона СХА с прилегающими улицами),
С 29 июня по 1 июля и с 3 по 5 августа - в зоне котельной на улице Литовской, 95-б,
С 13 по 26 июля - в зоне Курской ТЭЦ-4 (Центральный округ).