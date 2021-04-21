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Опубликован график отключений горячей воды в Курске

Во  второй половине мая начнутся гидравлические испытания теплосетей
Опубликован график отключений горячей воды в Курске

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В Курске во второй половине мая начнутся гидравлические испытания теплосетей и, соответственно, традиционноые отключения горячей воды.

«Квадра» уже опубликовала график отключений:

С 17 по 21 мая и с 19 по 25 июля - в зоне котельной ООО «ТГК» (завокзальная часть Железнодорожного округа),

С 18 по 31 мая - в зоне Курской ТЭЦ-1 (Сеймский округ и часть Центрального),

С 18 по 20 мая, с 20 по 22 июля - в зоне котельной поселка Искра,

С  31 мая по 4 июня и с 26 июля по 1 августа - в зоне котельной 113 квартала (привокзальная часть Железнодорожного округа), 

С 8 по 10 июня и с 17 по 19 августа - в зоне котельной поселка Косиново,

С 16 по 29 июня - в зоне ТЭЦ Северо-Западного района (Юго-Западный, Северо-Западный районы, проспект Победы, часть микрорайона СХА с прилегающими улицами),

С 29 июня по 1 июля и с 3 по 5 августа - в зоне котельной на улице Литовской, 95-б,

С 13 по 26 июля - в зоне Курской ТЭЦ-4 (Центральный округ).

 
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