В Курской области на благоустройство 683 объектов направят более 3,6 млрд

Приведут в порядок дворовые территории, парки и скверы, дороги и сельские населенные пункты. Отремонтируют фасады зданий, проведут озеленение, уборку свалок и расчистят реки.

В Курской области благоустроят 683 объекта. В регионе сформирована единая программа по созданию комфортных условий для проживания граждан. На эти цели направят более 3,6 млрд рублей. На эти деньги приведут в порядок дворовые территории, парки и скверы, дороги и сельские населенные пункты. Отремонтируют фасады зданий, проведут озеленение, уборку свалок и расчистят реки.В 73 муниципалитетах в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды в Курской области» планируется благоустроить 82 общественных и 100 дворовых территорий. Сумма субсидий - 328 млн рублей.В Курчатове, Железногорске, Льгове и Щиграх, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, благоустроят четыре объекта. На это выделят 316,2 млн рублей.С 26 апреля по 30 мая пройдет общероссийское голосование по выбору общественных территорий. Для жителей Курска, Железногорска и Курчатова оно состоится на единой платформе 46.gorodsreda.ru. В Курске горожане проголосуют за дизайн-проекты 6 территорий, по 2 проекта представят в Железногорске и Курчатове. Благоустройство территорий пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.