  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области на благоустройство 683 объектов направят более 3,6 млрд

Приведут в порядок дворовые территории, парки и скверы, дороги и сельские населенные пункты. Отремонтируют фасады зданий, проведут озеленение, уборку свалок и расчистят реки.
В Курской области на благоустройство 683 объектов направят более 3,6 млрд

Читайте также

В Курской области благоустроят 683 объекта. В регионе сформирована единая программа по созданию комфортных условий для проживания граждан. На эти цели направят более 3,6 млрд рублей. На эти деньги приведут в порядок дворовые территории, парки и скверы, дороги и сельские населенные пункты. Отремонтируют фасады зданий, проведут озеленение, уборку свалок и расчистят реки.

В 73 муниципалитетах в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды в Курской области» планируется благоустроить 82 общественных и 100 дворовых территорий. Сумма субсидий - 328 млн рублей.

В Курчатове, Железногорске, Льгове и Щиграх, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, благоустроят четыре объекта. На это выделят 316,2 млн рублей.

С 26 апреля по 30 мая пройдет общероссийское голосование по выбору общественных территорий. Для жителей Курска, Железногорска и Курчатова оно состоится на единой платформе 46.gorodsreda.ru. В Курске горожане проголосуют за дизайн-проекты 6 территорий, по 2 проекта представят в Железногорске и Курчатове. Благоустройство территорий пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области завтра прогнозируют потепление

Советник курского губернатора завоевала две медали на чемпионате России по фехтованию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

Курянина, который насмерть сбил подростка, отправили на 6,5 лет в колонию

В Курской области построят 13 школьных котельных

В Курской области завершают сев яровых

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске