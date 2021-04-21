Курские скульпторы отказались участвовать в конкурсе проектов мемориального комплекса в Поныровском районе

ТАКТ».Курские скульпторы отказались участвовать в конкурсе на создание концепции мемориального комплекса «Северный фас Курской дуги». На прошлой неделе они опубликовали письмо в социальных сетях, в котором объяснили своё решение. Причина, по их словам, заключалась в том, что курян и москвичей поставили в неравные условия. Также сообщалось, что скульпторов Соловьиного края ограничили жёсткими временными рамками, сообщает телеканал «
К августу 2023-го года, когда вся страна отметит 80-летие победы в Курской битве, рядом с посёлком Поныри планируют построить грандиозный мемориальный комплекс. Лучший проект в настоящий момент выбирают на конкурсной основе. Победитель получит 1 миллион рублей. О старте конкурса 15 марта этого года объявил губернатор Роман Старовойт.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: В настоящее время у нас формируется попечительский совет по созданию комплекса. Уже приступил к работе художественный совет по проектированию мемориала, который возглавил Дмитрий Олегович Швидковский – это президент Российской академии архитектуры и строительных наук, ректор МАРХИ, академик, вице-президент Российской академии художеств. Также в состав худсовета вошли 7 человек.
К настоящему моменту приём заявок на участие в конкурсе завершён. Курянам предстоит выбрать из 7-ми проектов. При этом только два из них принадлежат скульпторам соловьиного края. Это проекты Георгия Маркова и Валерия Филлипова. Многие другие известные в регионе скульпторы и архитекторы отказались участвовать в конкурсе. Они опубликовали открытое письмо в социальных сетях, где объяснили свой поступок. Куряне заявили – их пригласили к участию только в феврале этого года, на встрече московские авторы уже представили три готовых проекта. Местным скульпторам предложили всего два месяца для выполнения работ.
«Для ясности следует заметить, что для создания такого масштабного проекта мемориала, включающего скульптуру и архитектуру, размещенные на площади 80 гектаров, по времени требуется не меньше года. Нам предложили всего два месяца.
В марте вышло положение о конкурсе с указанием сроков проведения с15 марта по 20 мая 2021 года.
Как нам стало известно, инициатива создать мемориал без участия местных скульпторов и архитекторов принадлежит Курской администрации. Техническое задание, без которого невозможна работа над проектом, было предоставлено москвичам как минимум в начале 2020 года.»
Скульпторы соловьиного края также написали, что считают такое проведение конкурса унижающим честь и достоинство всех курян. Под письмом поставили подписи члены союза художников РФ Николай Криволапов, Владимир Бартенев, Анатолий Киреев, Юрий Киреев и Вячеслав Третьяков. Мнения пользователей социальных сетей относительно такого заявления разделились. Одни поддержали курских скульпторов, другие сочли письмо оправданием.
- Всё как всегда… а потом область будет долги покрывать годами… а центр некомпетенции не поучаствовал? Случаем.
- Вообще-то коррупционной схемой попахивает, иначе зачем давать такую фору москвичам. Скульпторы не хотели бы обратиться в генпрокуратуру?
- Дорогие «Церетели» и члены курского союза!!! Вы решили хайпануть, что опять ничего неуспели? Конкурс был открытый, чего раньше не заявляли претензии??? Своими Кульптурами в Курске вы прославились - падающий мальчик с цветами, яблоко около банка, мужик с повозкой возле «Гринна»! Не лезьте уже своими талантами в высокое, успокойтесь, лепите скульптуры для детей, а масштабные проекты оставьте профессионалам!!!
Курские скульпторы пока отказываются комментировать нашей ситуацию, но пообещали сделать это на следующей неделе.
Курские скульпторы отказались участвовать в конкурсе проектов мемориального комплекса в Поныровском районе
Причина, по их словам, заключалась в том, что курян и москвичей поставили в неравные условия