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В Курской области построят 13 школьных котельных

На это выделили почти 67 миллионов рублей
В Курской области построят 13 школьных котельных

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В Курской области построят 13 школьных котельных. Из региональной казны на это выделили 66,8 млн рублей.

Школьные котельные появятся в учебных заведениях в Беловском, Глушковском, Золотухинском, Кореневском, Медвенском, Солнцевском, Фатежском районах, по две - в Касторенском, Конышевском и Щигровском районах.

За счет инвестиций «Газпрома» в этом году планируется построить 2 межпоселковых газопровода - в Касторенском и Курчатовском районах, а также внутрипоселковые газораспределительные сети.

Завершат строительство газовых сетей общей протяженностью около 50 км в Некрасовском сельсовете Рыльского района.

В районах газифицируют 783 домовладения, переведут на газ 12 котельных социальных объектов.

С областной финансовой поддержкой проложат сети в песелке Горшечное, Большесолдатском, Дмитриевском, Касторенском, Льговском и Медвенском районах общей протяженностью 22,5 км.

Добавим, сегодня президент, выступая с посланием Федеральном собранию потребовал бесплатно подводить газ к домам россиян и избавить людей от бюрократии. 
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